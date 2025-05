Aktualisiert am 20.05.2025 - 13:52 Uhr

Aktualisiert am 20.05.2025 - 13:52 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mit dem neuen Sanktionspaket will die EU die Aktivitäten der russischen Schattenflotte weiter eindämmen. (Archivbild) (Quelle: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa/dpa-bilder)

Russland zeigt im Angriffskrieg gegen die Ukraine wenig Verhandlungsbereitschaft. Nun verhängt die EU neue Sanktionen – zum 17. Mal. Auch Großbritannien kündigt Konsequenzen an.

"Die EU hat ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet, das sich gegen fast 200 Schiffe der Schattenflotte richtet", schrieb Kallas in einem Beitrag auf X. Die Schiffe dürfen künftig keine Häfen mehr in der EU ansteuern. Ebenso werden die Betreiber nicht mehr von Dienstleistungen europäischer Unternehmen profitieren können. Das bislang letzte Paket der EU mit Russland-Sanktionen war im Februar beschlossen worden, passend zum dritten Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine .

Auch britische Sanktionen zielen auf Russlands "Schattenflotte"

Von den neuen Ausfuhrbeschränkungen sind Kallas zufolge rund 30 wirtschaftliche Akteure betroffen. Dutzende weitere Personen und Unternehmen sollen gar keine Geschäfte mehr in der EU machen dürfen und müssen auch Vermögenssperrungen befürchten. Weitere Sanktionen seien zudem in Arbeit. Das geplante 18. Sanktionspaket soll unter anderem die Wiederaufnahme des Betriebs der Nord-Stream-Gaspipelines verhindern. "Je länger Russland Krieg führt, desto härter wird unsere Antwort", so Kallas.