Neuer Großangriff im Ukraine-Krieg Ukraine vermeldet russischen Angriff mit 250 Drohnen auf Raum Kiew

Von afp 24.05.2025 - 19:46 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Russland fliegt erneut einen massiven Drohnenangriff auf die Hauptstadt der Ukraine. (Quelle: Gleb Garanich)

Im Schatten des umfangreichsten Gefangenenaustausches im Ukraine-Krieg attackiert Russland die ukrainische Hauptstadt mit einem großangelegten Drohnen-Angriff. Die Folge sind viele Verletzte.

Neuer Großangriff im Ukraine-Krieg: Inmitten des Gefangenenaustauschs mit der Ukraine hat Russland die Hauptstadt Kiew mit massiven Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Mindestens 17 Menschen seien in der Nacht zu Samstag in Kiew und der angrenzenden Region verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Insgesamt setzte Russland bei den nächtlichen Angriffen nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe 14 Raketen und 250 Kampfdrohnen ein. Sechs russische Iskander-Raketen und 245 Schahed-Drohnen seien abgefangen worden.

Kiew sei das "Hauptziel" der neuerlichen Angriffe im Krieg gegen die Ukraine gewesen. Die Stadtverwaltung berichtete am Samstagmorgen von Bränden und herabgestürzten Trümmern in mehreren Teilen der Stadt. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP hatten in der Nacht mehrere Explosionen in Kiew gehört.

Russlands Krieg in der Ukraine: Tote nach Angriffen gemeldet

Bereits am Freitag waren nach ukrainischen Angaben bei russischen Attacken in den südlichen Regionen Odessa und Cherson insgesamt fünf Menschen getötet worden. Derweil erklärte das russische Militär, die Ukraine habe seit Dienstag mit 788 Drohnen und Raketen Ziele in Russland angegriffen. Der Großteil davon sei abgefangen worden.

Nach den neuerlichen Angriffen rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu auf, den Druck auf Russland zu erhöhen. Moskau könne nur durch "zusätzliche Sanktionen, die auf Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft abzielen", zu einer Waffenruhe bewegt werden, schrieb Selenskyj im Onlinedienst X. Die Attacken auf Kiew seien ein weiterer Beleg dafür, dass Russland den Krieg in die Länge ziehen wolle.

Der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak warf Moskau ebenfalls vor, alles zu tun, "um einen Waffenstillstand zu verhindern und den Krieg fortzusetzen".

Größter Austausch von Gefangenen im Ukraine-Krieg

Einer größten Angriffe auf Kiew seit dem Start des Ukraine-Kriegs ereignete sich mitten im umfassendsten Austausch von Kriegsgefangenen seit Beginn des Konflikts, in dessen Verlauf insgesamt jeweils 1000 Gefangene an das andere Land übergeben werden sollen.

Am Freitag gaben beide Seiten jeweils 390 Gefangene zurück, unter ihnen 270 Soldaten und 120 Zivilisten. Am Samstag seien 307 russische Militärangehörige aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden, erklärte das russische Verteidigungsministerium. Sie seien zunächst nach Belarus gebracht worden. Dort würden sie "medizinisch und psychologisch" versorgt. Im Gegenzug seien 307 ukrainische Kriegsgefangene an ihr Heimatland übergeben worden. Für Sonntag sei ein dritter Austausch geplant, erklärte Selenskyj.

Moskau und Kiew tauschen Gefangene: die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg

Der Austausch war bei den ersten direkten russisch-ukrainischen Gesprächen seit drei Jahren in Istanbul vor einer Woche vereinbart worden. Russland hatte angekündigt, der Ukraine nach Abschluss des Austauschs seine Bedingungen für eine Beilegung des Krieges mitzuteilen.

Ende des Ukraine-Kriegs? Russland will Entwurf an Kiew übergeben

"Sobald der Gefangenenaustausch beendet ist, sind wir bereit, der ukrainischen Seite den Entwurf eines Dokuments zu übergeben, den die russische Seite derzeit abschließend überarbeitet", hatte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag erklärt. Lawrow zufolge soll der "Dokumentenentwurf die Bedingungen eines dauerhaften, globalen und langfristigen Abkommens über die Regelung" des Ukraine-Kriegs darlegen. Auch die Ukraine soll ein entsprechendes Dokument vorbereiten, wie bei den Gesprächen in Istanbul vereinbart worden war.