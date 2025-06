Selenskyj warnt vor russischen Plänen Richtung Rumänien

Selenskyj: Einstellung der US-Hilfe hätte massive Auswirkungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor massiven Auswirkungen für sein Land gewarnt, falls die USA die Unterstützung für sein Land kürzen oder ganz einstellen sollten. "Wenn sie wirklich die Hilfe kürzen, werden wir das spüren. Das wird die Ukraine spüren, aber auch andere Staaten. Das ist eine Welle der Risiken für andere Staaten, für alle Staaten und vor allem für Europa", sagte Selenskyj in einem am Mittwochabend veröffentlichten Interview mit "Bild", "Welt" und weiteren Medien des Axel-Springer-Verlags. "Das ist eine Bombe oder eine Mine, wenn die Hilfe der Ukraine entzogen würde", sagte Selenskyj in dem Gespräch weiter. "Das kann die Sicherheit in jedem Land sprengen."