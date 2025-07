Urlaubsort versinkt in Müll und Fäkalien

Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine verliert ersten französischen Mirage-Kampfjet

23.07.2025

Sie sollen das ukrainische Militär unterstüzten: Französische Jets vom Typ Mirage 2000-5. (Quelle: Anthony Jeuland/dpa/dpa-bilder)

Die Ukraine muss den Verlust einer wichtigen Waffe melden. Russland hat zugesagt, am Mittwoch mit Kiew zu verhandeln. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Ukraine verliert ersten Mirage-Jet durch technischen Defekt

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihren ersten aus Frankreich gelieferten Kampfjet vom Typ Mirage 2000 bei einem Unfall verloren. "Leider haben wir unser Kampfflugzeug verloren. Ein französisches Flugzeug, sehr effektiv, einer unserer Mirage-Jets", sagte Selenskyj in einer Ansprache am Mittwochmorgen. "Der Pilot konnte sich in Sicherheit bringen und das Flugzeug wurde nicht von den Russen abgeschossen", fügte der Präsident hinzu.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, der Pilot habe einen Ausfall der Flugausrüstung gemeldet. "Er handelte dann kompetent, wie es in einer Krisensituation zu erwarten ist, und konnte sich erfolgreich mit dem Schleudersitz retten", hieß es weiter. Der Vorfall ereignete sich laut Luftwaffe am Dienstagabend bei einem Flugeinsatz. Demnach gab es keine Todesopfer am Boden.

Frankreich hatte Anfang dieses Jahres mit der Lieferung der Kampfjets an die Ukraine begonnen, um Kiew bei der Verteidigung seines Luftraums gegen russische Angriffe zu unterstützen. Ukrainische Piloten und Mechaniker wurden in Frankreich an den Jets geschult. Der Vorfall ist ein weiterer Rückschlag für die ukrainische Armee, die nicht genügend Luftabwehrsysteme für die Verteidigung gegen russische Angriffe hat.

Selenskyj rechtfertigt Einschränkungen der Antikorruptionsbehörden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechtfertigt die Einschränkung der Autonomie ukrainischer Antikorruptionsbehörden mit der Bekämpfung russischen Einflusses. In seiner nächtlichen Videoansprache versicherte er, dass die Antikorruptionsbehörden weiter arbeiten würden. "Jedoch ohne russischen Einfluss. Alles muss gesäubert werden." Er lässt offen, worum es sich bei dem russischen Einfluss handelt. Der Präsident fordert: "Es muss mehr Gerechtigkeit geben. Natürlich werden NABU und SAPO ihre Arbeit fortsetzen. Es ist auch wichtig, dass der Generalstaatsanwalt sich für echte Rechenschaftspflicht derer einsetzt, die gegen das Gesetz verstoßen. Das ist es, was die Ukraine wirklich benötigt." Durch das Gesetz zur Korruptionsbekämpfung werden die Befugnisse des vom Präsidenten ernannten Generalstaatsanwalts über das Nationale Antikorruptionsbüro und die auf Antikorruption spezialisierte Staatsanwaltschaft ausgeweitet.

US-Energieminister wertet Sanktionen gegen russisches Öl als reale Option

US-Energieminister Chris Wright erklärt, Sanktionen gegen russisches Öl zur Beendigung des Ukraine-Krieges seien eine sehr reale Möglichkeit. Dies würde einen enormen Druck auf Russland ausüben, sagt er dem Sender Fox News. "Das ist der größte Druck, den man auf sie ausüben kann." Wright verweist auf die Stellung der USA als weltgrößter Produzent von Öl und Gas. Dies erlaube den USA, beispiellose Maßnahmen zu ergreifen. "Wir können Dinge tun, die wir vorher nicht tun konnten." US-Präsident Donald Trump hatte Anfang Juli signalisiert, dass seine Regierung Zölle für Länder beschließen könnte, die russisches Öl kaufen.

Dienstag, 22. Juli

Putin bestätigt Termin für Gespräche mit Kiew

Russland hat den Termin für eine neue Verhandlungsrunde mit der Ukraine am Mittwoch in Istanbul bestätigt. Das meldete die russische Agentur Interfax. Das Treffen werde wieder in Istanbul stattfinden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die russische Delegation soll erneut Präsidentenberater und Ex-Kulturminister Wladimir Medinski anführen.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Termin genannt. Chefunterhändler auf ukrainischer Seite wird trotz seines Rücktritts als Verteidigungsminister Rustem Umjerow sein.