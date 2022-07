Russlands Krieg und seine Folgen: "Putins Nachfolger könnte noch brutaler sein"

Der Ukraine-Krieg fällt in eine Phase der Knappheit auf zahlreichen Gebieten. Vor allem bedingt durch die Corona-Krise mangelt es zum Beispiel an Computerchips, durch die russische Aggression aber auch an Nahrungsmitteln und Energie. Genau das will Russlands Präsident für seine Zwecke ausnutzen: Europa ist von sibirischem Gas abhängig, der Mittlere Osten wiederum ist auf Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine angewiesen. Putin setzt darauf, dass der von ihm verursachte Mangel an beidem für ausreichend Druck und Ablenkung sorgt, damit er seine Ziele erreichen kann.