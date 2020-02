LIVEHauptstadt-Ticker

Große Unterstützung für Klage gegen Berliner Mietendeckel

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist. Hier informieren wir Sie über die aktuellsten News von heute aus den Stadtteilen, zum aktuellen Wetter, zu Hertha sowie Union – und zu allem, was Sie sonst wissen müssen, um in der Stadt mitreden zu können.

Seite neu laden

Mehr als 190 der 246 CDU-Abgeordneten im Bundestag haben ihre Unterstützung für eine Verfassungsklage gegen den Berliner Mietendeckel ausgesprochen. Damit sei die Mindestanzahl an Unterstützern von 178 – ein Viertel der Bundestagsabgeordneten erreicht. Das teilte der Berliner CDU-Abgeordnete Jan-Marco Luczak am Dienstag mit.



Weil sich auch die FDP-Abgeordneten an der Klage beteiligen wollen, werde diese am Ende wohl von mehr als 250 Bundestagsabgeordneten unterstützt. "Den Antrag beim Bundesverfassungsgericht werden wir noch deutlich vor der Sommerpause stellen", kündigte Luczak an.

39 Prozent der Unternehmen in Berlin haben bereits mit Lieferengpässen wegen des Coronavirus zu kämpfen. Das gehe aus einer Umfrage der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) hervor, berichtet die "Berliner Morgenpost". So kämen benötigte Waren nicht an, da die Produktion still steht oder die Lieferketten gestört sind.

364 Berliner Unternehmen aus der Industrie und des Großhandels beteiligten sich an der Umfrage. 67 Prozent gaben an, mit China Geschäfte zu machen. IHK-Präsidentin Beatrice Kramm erklärte gegenüber der Zeitung: "Die Corona-Epidemie legt sich auf die Weltkonjunktur."

"Seit den frühen Morgenstunden des 18. Februar 2019 wird die 15-jährige Rebecca (...) aus Berlin-Britz vermisst." Das schrieb die Polizei in einer Pressemitteilung vor gut einem Jahr. Der erste Verdacht fällt auf den Schwager der Schülerin, mit ihm war sie zuletzt im Haus ihrer Schwester.



Seit ihrem Verschwinden sind mehr als 2.000 Hinweise eingegangen – doch gefunden ist sie bis heute nicht. Den aktuellen Stand der Ermittlungen und wie die Berliner Staatsanwaltschaft mit Verschwörungstheorien rund um den Fall aufräumt, lesen Sie hier.

Werden in Berlin Pakete bald per U-Bahn zugestellt? Diese Idee hatte zumindest Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer in Spiel gebracht. Er schlug vor, eine spezielle "Paket-U-Bahn" einzurichten, die die Fracht quer durch Berlin transportieren könnte. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben findet man die Idee aber offenbar nur so mittelgut: "Es gibt keinen Platz", sagte eine Sprecherin jetzt. Weder sei ein Depot zur Lagerung der Pakete außerhalb der Stadt vorhanden, noch die Möglichkeiten, ausreichend kleine Auslieferungsstellen in der Innenstadt zu schaffen. Das Ganze wird also wohl auf absehbare Zeit ein Hirngespinst Scheuers bleiben.

Ein Lastwagen ist am frühen Dienstagmorgen im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen in Straßenbahngleisen hängen geblieben. Der Technische Dienst der Feuerwehr zog den Sattelschlepper wieder auf die Fahrbahn. Ob das Fahrzeug danach noch fahrtüchtig war, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Verletzt wurde demnach niemand. Warum der Lkw-Fahrer ins Gleisbett fuhr, war zunächst unklar.

Nach anonymen Vorwürfen gegen die Staatliche Ballettschule in Berlin sind der Schulleiter und der künstlerische Leiter freigestellt worden. Das berichtet der RBB. Über Jahre soll es an der Schule erhebliche Missstände gegeben haben. Eine Kommission prüft die anonymen Vorwürfe aktuell. Lesen sie hier die Hintergründe.

Bei einer Explosion im Stadtbezirk Lichtenberg wurden am Montagnachmittag drei Personen verletzt, das berichtet die Feuerwehr Berlin. Gegen 17 Uhr seien erste Einsatzkräfte in die Josef-Orlopp-Straße ausgerückt und hätten bestätigt, dass eine Lagerhalle mit Werkstatt zu Teilen eingestürzt war. Einen durch die Explosion entstandenen Brand konnte die Feuerwehr löschen. Zwei der drei Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten notärztlich behandelt werden, heißt es weiter. Alle Verletzten seien anschließend in ein Krankenhaus transportiert worden.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr: Durch eine Explosion in Lichtenberg wurden drei Personen verletzt. (Quelle: Feuerwehr Berlin)



Herzlich Willkommen in unserem Hauptstadt-Ticker! Ab sofort finden Sie hier zwischen 7.30 und 20 Uhr alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt. Schauen Sie doch immer mal wieder vorbei!