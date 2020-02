LIVEHauptstadt-Ticker

Mutmaßlicher Schütze vom Berliner Tempodrom in Haft

Polizeiautos stehen vor dem Tempodrom in Berlin: Gegen einen Verdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden. (Quelle: Marius Schwarz/imago images)

Berlin ist eine Stadt, in der immer etwas los ist.

10.56 Uhr: Haftbefehl wegen Schüssen vor Tempodrom erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist gegen einen 48-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Im wird aufgrund der Schüsse am Tempodrom in Berlin – bei dem eine Person starb – Totschlag vorgeworfen. Der Verdächtige soll einer der Verletzten sein und ins Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligten dauern an, schreibt die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter.

Schießerei vor #Tempodrom: Einer der Verletzten (ein 48-Jähriger) konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde auf Antrag der #StaatsanwaltschaftBerlin #Haftbefehl u.a. wegen Totschlags erlassen. Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Tatbeteiligten, dauern an https://t.co/n7v0c0wQAx — GenStA Berlin (@GStABerlin) February 20, 2020

9.51 Uhr: Haftstrafen wegen Goldmünzen-Diebstahls verhängt

Das Berliner Landgericht hat am Donnerstagvormittag ein Urteil im Prozess um den Goldmünzen-Diebstahl aus dem Bode-Museum gesprochen. Drei der vier Angeklagten sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden – ein weiterer wurde freigesprochen. Einer der Verurteilten ist demnach zu drei Jahren und vier Monaten, die beiden anderen zu jeweils vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Hintergründe lesen Sie hier.

9 Uhr: Zivilstreife erfasst Fußgängerin

Eine Zivilstreife der Polizei hat mit ihrem Auto in Schöneberg eine Fußgängerin erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag in der Rheinstraße, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details unter anderem zum genauen Unfallhergang will die Polizei im Laufe des Morgens bekanntgeben.

8.05 Uhr: Urteil gegen mutmaßliche Goldmünzen-Diebe erwartet

Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum wird heute gegen 9.30 Uhr das Urteil gegen die vier Angeklagten erwartet. In dem Prozess am Berliner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft Haftstrafen von fünf bis sieben Jahren wegen gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders schweren Fall gefordert. Weil es keine direkten Zeugen oder Beweise gäbe, plädiert die Verteidigung der zwischen 21 und 25 Jahre alten Männer jedoch auf Freispruch.

7.35 Uhr: 70. Berlinale startet mit Buchverfilmung

Heute Abend beginnt in Berlin die Berlinale. Eröffnet werden die Internationalen Filmfestspiele mit der Buchverfilmung "My Salinger Year". Neben Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt. Zum ersten Mal leiten in diesem Jahr der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek das Festival. Sie sind die Nachfolger des langjährigen Direktors Dieter Kosslick.

7.15 Uhr: Hallo Berlin!

Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in unserem neuen Hauptstadt-Ticker! Auch heute finden Sie hier zwischen 7.15 und 20 Uhr wieder alle wichtigen Meldungen aus der Hauptstadt.