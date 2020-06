LIVEHauptstadt-Ticker

Union Berlin schafft den Klassenerhalt

Hier informieren wir Sie jeden Tag über die aktuellsten Nachrichten aus Berlin, mit News und Geschichten aus allen Stadtteilen der Hauptstadt.





Rund 1.000 Reisebusse werden heute in Berlin das Regierungsviertel blockieren. Mit einer Sternfahrt zum Brandenburger Tor wollen die Unternehmer für mehr staatliche Hilfe demonstrieren. Das geplante Konjunkturpaket könne eine Pleitewelle nicht verhindern, hieß es vorab aus der Branche. Notwendig sei eine angemessene finanzielle Entschädigung für die monatelangen Reisebeschränkungen.

Knapp 240.000 Arbeitsplätze seien direkt oder indirekt vom Bustourismus abhängig, betonte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer. Gebraucht werde eine Soforthilfe von mindestens 170 Millionen Euro.

Heute wird es in Berlin wieder sonnig und sommerlich warm. Laut Deutscher Wetterdienst werden beispielsweise in Tegel bis zu 29 Grad erwartet. Es weht ein schwacher Wind, gebietsweise ist es bewölkt.

Am Donnerstagnachmittag müssen Berliner und Brandenburger vermehrt mit Schauern rechnen, zum Abend hin kann es sogar gewittern.

Union Berlin hat gestern im Stadion An der Alten Försterei den SC Paderborn mit 1:0 besiegt und sich damit den Klassenerhalt gesichert. Wurde im vergangenen Jahr der Aufstieg in die Bundesliga euphorisch gefeiert, so fällt das in diesem Jahr etwas überschaubarer aus.



In Corona-Zeiten bleibt auch ihnen nur der heimische Fernseher oder der Wald um die Kultstätte – auch diesmal hatten sich ein paar Anhänger wieder zwischen den Bäumen verteilt und ihre Mannschaft von dort aus unterstützt. Einige zündeten noch ein kleines Feuerwerk. Und die Mannschaft selbst?

"Ich verrate nicht, wie wir feiern", sagte Präsident Dirk Zingler. "Mit Abstand und doch ein paar Bier", meinte aber bereits Abwehrspieler und Kapitän Christopher Trimmel.

Hallo und herzlich willkommen zurück im Hauptstadt-Ticker. Auch heute versorgt t-online.de Sie wieder mit den neuesten Nachrichten aus Berlin. Schauen Sie gerne immer mal wieder vorbei!