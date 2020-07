LIVEHauptstadt-Ticker

Der Montag startet zunächst sonnig, dann aber kommen immer mehr Wolken hinzu. Höchsttemperaturen in Berlin und Brandenburg von 19 bis 23 Grad werden erwartet, so der Deutsche Wetterdienst. Dazu kann es einen mäßigen bis frischen Südwest- bis Westwind geben. Gebietsweise sind Windböen bis zu 60 km/h möglich.

Die kommenden Tage halten für die Region Wolken, Regen und mäßig warme Temperaturen bereit.

Ein zweitägiges Straßenfest zum 30. Geburtstag des umstrittenen linksradikalen Hausprojekts Liebigstraße 34 in Berlin-Friedrichshain hat am Sonntagabend friedlich geendet. Allerdings flog ab 22.30 Uhr lange ein Polizeihubschrauber über der Liebigstraße und der Rigaer Straße, weil dort Menschen auf den Dächern unterwegs waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Man wolle die Situation zur Sicherheit beobachten. Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren Polizisten von den dortigen Hausdächern mit zum Teil großen Pflastersteinen beworfen.

Vermummte Bewohner des Hauses Liebigstraße 34 geben eine Pressekonferenz: Zum Geburtstag von "Liebig 34" hat es ein Straßenfest gegeben.



Samstag- und Sonntagabend hatten Bewohnerinnen und Unterstützer des linken Wohnprojekts "Liebig 34" im Haus und auf der Straße gefeiert und zur Unterstützung gegen eine mögliche Räumung aufgerufen. Das Haus gilt als eines der letzten Symbole der linksradikalen Szene in der Stadt.

Der angestrebte Transfer des niederländischen Rechtsverteidigers Deyovaisio Zeefuik zu Hertha BSC rückt offenbar näher. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, soll der 22-Jährige der erste Neuzugang der Berliner werden.

Hertha und Zeefuik sollen sich auf einen Vierjahresvertrag geeinigt haben. Foto: Silas Stein/dpa.



Hertha und Zeefuik hätten sich demnach auf einen Vierjahresvertrag geeinigt. Mit dem FC Groningen werde allerdings noch um die Ablösesumme verhandelt. Der Club von Ex-Bayern-Star Arjen Robben (36) fordere laut dem Bericht sechs Millionen Euro. Hertha will deutlich weniger zahlen. Der Berliner Bundesligist äußerte sich zu der Personalie bisher noch nicht.

Nach dem Gewaltverbrechen an einem Pastor in Berlin-Moabit setzt die Polizei ihre Ermittlungen zur Aufklärung des Falls fort. Die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt bittet auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Ermittler hoffen auf Hinweise etwa zum Umfeld des 77-Jährigen und zu verdächtigen Wahrnehmungen.

Der Pastor war am Samstag tot in seiner Wohnung in der Thomasiusstraße entdeckt worden. Eine Obduktion ergab, dass er getötet wurde. Als Tatzeit ziehen die Ermittler den vergangenen Dienstag oder Mittwoch (30.Juni/1.Juli) in Betracht.

