Gunnar Lindemann macht im Berliner Abgeordnetenhaus ein Selfie (Archivbild): Im Netz pr├Ąsentiert sich der AfD-Politiker als Showkoch. (Quelle: Zeitz/imago-images-bilder)

Lindemann sieht aber aus, wie sich viele einen Marzahner vorstellen. Er ist ├╝bergewichtig, rein optisch bedient er das Klischee des kleinen Mannes, der sich nach der Acht-Stunden-Schicht in einem unterbezahlten Job als Pf├Ârtner schnell noch eine Dose Ravioli in den Topf haut. Ich bin einer von euch, diese Botschaft sendet er in seiner Kochshow. Nat├╝rlich nicht uneigenn├╝tzig. In seiner Rolle als Vorzeige-Marzahner wanzt er sich in seiner Kochshow an eine Zielgruppe heran, die die AfD auf dem H├Âhepunkt der Fl├╝chtlingswelle 2015 f├╝r sich entdeckt hat.

"Rassist in Joggingbuxe"

Kleiner Spoiler: Urbewohner von Marzahn sind es nicht. Viele k├Ânnen ├╝ber den Mann, der mit der Ketchupflasche in der Hand tanzt, ├╝berhaupt nicht lachen. Sie f├╝hlen sich von ihm regelrecht "verarscht". "Der muss aufpassen, dass er nicht was aufs Maul bekommt", sagt Ronny, kurzgeschorene Haare, Baggy-Jeans, der an einem warmen Abend im Mai von der Arbeit im Lager von BMW nach Hause kommt. Klar, schiebe er sich nach der Arbeit auch mal eine Pizza in den Ofen. "Aber tun das die Menschen in Berlin-Mitte etwa nicht?" Ronny sagt, er lebe gerne in Marzahn. Viel Gr├╝n, konkurrenzlos g├╝nstige Mieten. Er lasse sich von so einem dahergelaufenen AfD-Politiker nicht als Asi abstempeln.

Gunnar, wer? Die meisten Menschen, die man an diesem Abend vor dem Havemann-Center in Lindemanns Wahlkreis fragt, wollen den Namen noch nie geh├Ârt haben. Nur Iris ist ihm schon mal begegnet. "Das ist doch dieser Typ in Joggingbuxe." Einen Rassisten, so nennt sie ihn. Die Altenpflegerin, schwarzgef├Ąrbte Haare, beide Arme t├Ątowiert, sitzt mit einer Freundin auf einer Bank und genie├čt die letzten Sonnenstrahlen.

Iris, 37, sagt, genau an dieser Stelle habe sie sich im vergangenen September mit Lindemann gezofft. Es war Wahlkampf, der AfD-Mann verteilte Flyer an alle vor dem Einkaufscenter. Nur ein Freund von Iris ging leer aus.

Keine Flyer an Kinder von Afrikanern?

Wegen seiner schwarzen Hautfarbe? Iris sagt, ihr Kumpel sei Deutscher. Sie habe Lindemann h├Âflich darauf hingewiesen. Er habe nicht reagiert. Sie habe dann so lange auf ihn eingeredet, bis ihr Kumpel auch einen Flyer bekam. Ein Wort habe das andere gegeben. "Dann hat Herr Lindemann die Stra├čenseite gewechselt."