Aktualisiert am 26.02.2024 - 13:55 Uhr

Aktualisiert am 26.02.2024 - 13:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Auf dem Weg zur digitalen Zukunft fehlt Deutschland einer IW-Studie zufolge das passende Personal. Bis 2027 steige die Zahl der Beschäftigten in Digitalisierungsberufen um knapp 14 Prozent auf mehr als drei Millionen, teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer Analyse mit. In drei Jahren würden aber 128.000 Fachkräfte fehlen und damit 5.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022, wenn sich die Trends der vergangenen sieben Jahre fortsetzten.