Eisverkäufer und Schwimmbadbetreiber freuen sich wahrscheinlich über die anhaltende Hitze, doch für einen Großteil der Wirtschaft stellt sie vor allem eine Belastung dar. Schon in den vergangenen Jahren verzeichnete das Bundeswirtschaftsministerium durch hohe Temperaturen Einbußen in Milliardenhöhe.

Studie: Zunehmende Hitzewellen sind Gesundheitsrisiko

In einigen Teilen Frankreichs wurden Meteo France zufolge am Dienstag Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius erwartet, in den meisten anderen Gegenden des Landes 36 bis 39 Grad. Auch Deutschland steuert dieses Jahr auf einen erneuten Hitzerekord zu. Gerade für ältere Menschen ist das eine große gesundheitliche Belastung.

Laut dem Robert Koch-Institut starben in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt rund 6.000 Menschen in Deutschland an den Folgen extremer Hitze. Im besonders heißen Jahr 2018 waren es 8.700 Tote in nur einem Sommer.