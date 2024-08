Das Finanzamt weiß mitunter mehr über Sie als Ihr Nachbar. Doch dürfen Sie auch prüfen, was die Behörde alles notiert hat?

Wer Steuern zahlt, übermittelt im Laufe seines Lebens allerlei Daten an das Finanzamt. Nicht immer behält man da den Überblick – und fragt sich mitunter, welche Informationen sich dort inzwischen angesammelt haben. Dürfen Sie dann die Akten des Finanzamts einsehen? Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. klärt auf.

Zu dieser Auskunft ist das Finanzamt verpflichtet

Welche Daten sind über mich gespeichert, und zu welchen Zwecken werden diese verarbeitet? Unter anderem diese Fragen müssen jedem und jeder Betroffenen beispielsweise von Behörden, Unternehmen oder Verbänden beantwortet werden. Dafür genügt ein formloser Antrag ohne Begründung, am besten schriftlich. Geregelt ist dieses Auskunftsrecht in Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung.

So landetet der Fall beim Bundesfinanzhof (BFH) – und dieser kritisierte die Entscheidungen des Finanzamts und des Finanzgerichts in mehreren Punkten. Unabhängig von der Steuerart unterliegt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen eines Besteuerungsverfahrens den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), heißt es in der Urteilsbegründung des BFH. Somit haben Steuerpflichtige auf jeden Fall einen Auskunftsanspruch. Dieser gilt nicht nur unabhängig von der Steuerart, sondern auch unabhängig von der Art der Aktenführung, der Art der Dokumente und der Form der Datenverarbeitung.