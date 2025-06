Die Kosten für ein Girokonto können Sie in der Regel von der Steuer absetzen. Wir erklären, wann das geht und welche Anlage Sie dafür benötigen.

Als Steuerzahler können Sie viele Ihrer Ausgaben in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Auch die Kontoführungsgebühren zählen unter Umständen dazu.

Wann darf ich Kontoführungsgebühren in der Steuererklärung angeben?

Kontoführungsgebühren dürfen Sie als Werbungskosten in der Steuererklärung angeben, wenn Sie auf beruflich veranlasste Zahlungen entfallen. Das sind zum Beispiel:

Das Finanzamt erkennt bei Arbeitnehmern in der Regel eine Pauschale von 16 Euro an, ohne dass diese einen speziellen Nachweis erbringen müssen. Da es sich um einen Jahresbetrag handelt, dürfen Sie die vollen 16 Euro auch absetzen, wenn Sie das Konto erst im Dezember eröffnen.

Wo trage ich Kontoführungsgebühren in der Steuererklärung ein?

Um Kontoführungsgebühren in der Steuererklärung als Werbungskosten abzusetzen, tragen Sie die Kosten in der Anlage N in den Zeilen 46 bis 48.