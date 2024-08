Aktualisiert am 20.08.2024 - 13:27 Uhr

Aktualisiert am 20.08.2024 - 13:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Angesichts massiver Steuerhinterziehung hat die Deutsche Steuergewerkschaft (DSTG) gefordert, Gewerbetreibende zum Angebot von bargeldlosen Bezahlmethoden zu verpflichten. "Das wäre ein großer Schritt für mehr Steuerehrlichkeit in unserem Land", sagte der DSTG-Bundesvorsitzende Florian Köbler den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Dienstag. Die Pflicht solle für Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 25.000 Euro gelten.

Strategiewechsel der Finanzämter gefordert

Die Deutsche Steuergewerkschaft schätzt, dass Steuern in zweistelliger Milliardenhöhe in Branchen mit vielen Bargeldzahlungen hinterzogen werden. Köbler fordert deshalb einen Strategiewechsel der Finanzämter. Die Ressourcen der Steuerfahnder müssten insbesondere bei Unternehmen effektiver eingesetzt werden, bei denen vor allem mit Bargeld gezahlt wird, sagte Köbler weiter.

Nötig sei zum Beispiel eine vernünftige digitale Risikoanalyse durch das Finanzamt. "Hauptsächlich die Fälle, bei denen es im Risikosystem zu Auffälligkeiten kommt, werden dann genauer geprüft." So könnten sich die Finanzämter auf Fälle konzentrieren, bei denen auch wirklich betrogen werde.

Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe

Der Schaden sei entsprechend hoch, sagte der DSTG-Chef. "Wir rechnen damit, dass es 16 Milliarden Euro an Steuern sind, die direkt in den bargeldintensiven Bereichen hinterzogen werden. Der gesamtwirtschaftliche Schaden, also auch zum Beispiel durch nicht gezahlte Renten- und Sozialbeiträge und unterschiedlichen Steuerarten, dürfte bei knapp 70 Milliarden Euro im Jahr liegen."