Digitale Bezahlverfahren gewinnen in Deutschland weiter an Bedeutung und verdrängen zunehmend das Bargeld. Laut der repräsentativen "Postbank Digitalstudie 2024" nutzen bereits zwei Drittel der Verbraucher ab 18 Jahren Smartphones, Smartwatches oder Bank- und Kreditkarten mit einem NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen an der Kasse. Für die Studie wurden 3.171 Erwachsene in Deutschland befragt.