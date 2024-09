Geht es nach Finanzminister Christian Lindner , soll sich genau das nun ändern. Eine neue, private Altersvorsorge soll her, flexibel, näher dran an der Lebensrealität, weniger bürokratisch, lohnender: ein förderfähiges Altersvorsorgedepot ohne Garantie . Es ist die Idee, chancenreichere Anlagen am Kapitalmarkt mit höheren Renditen zu ermöglichen.

Vergangene Woche wurden nun weitere Details zu diesem Altersvorsorgedepot bekannt. Christian Lindner sprach am Mittwoch in ausgewählter Runde im Berliner Paul-Löbe-Haus. Noch ist der Gesetzentwurf nicht im Bundestag zur Abstimmung, es wird aber zeitnah damit gerechnet. Schauen wir uns an, was bereits bekannt ist.