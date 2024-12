Steuervorauszahlungen anpassen: So gehen Sie es an

Aktualisiert am 12.12.2024

Von manchen Steuerzahlern will der Fiskus Geld im Voraus. Doch was tun, wenn das Einkommen sich verändert hat und die geforderte Steuer nicht zu stemmen ist? Ein Änderungsantrag verspricht Abhilfe.

Für Selbstständige, Freiberufler und Vermieter legt das zuständige Finanzamt Einkommensteuervorauszahlungen fest, die diese selbstständig abführen müssen. Gleiches gilt für Beschäftigte und Ruheständler mit Zusatzeinkünften. Was viele nicht wissen: Sie können auf Antrag angepasst werden.

Wie sich die Vorauszahlungen berechnen

Viermal im Jahr - nämlich quartalsweise - werden die Vorauszahlungen fällig. Das sorgt dafür, dass Steuerzahlerinnen und Steuerzahler am Ende des Jahres kein böses Erwachen erleben, weil sie ihre Steuerschuld auf einmal begleichen müssen. Wie viel gezahlt werden muss, ergibt sich aus der errechneten Steuerlast des Vorjahres.

"Der jeweilige Betrag im Steuerbescheid, aufgeteilt auf vier Quartale, ergibt die Vorauszahlung", erläutert Christian Rech, Steuerberater in Trier und Präsident des Steuerberaterverbands Rheinland-Pfalz. Musste ein Selbstständiger also 2024 etwa Steuern in Höhe von 5.000 Euro bezahlen, wird seine Vorauszahlung im Jahr 2025 viermal je 1.250 Euro betragen. Ergibt sich aus dem Steuerbescheid von 2025 ein Guthaben, dürften die Vorauszahlungen im Folgejahr sinken. Wer nachzahlen muss, muss mit steigenden Vorauszahlungen rechnen.