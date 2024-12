Oberleitungsstörung auf Riedbahnstrecke

Aktualisiert am 19.12.2024 - 15:24 Uhr

Im Rahmen planmäßiger Inspektionen habe ein Kurzschluss an einer Weichenheizungsanlage zu einer Störung in der Elektronik geführt. Die Störung konnte am Mittag behoben werden.