KfZ-Zulassung per Mausklick (Symbolbild): Oftmals nicht möglich. (Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa/dpa-bilder)

Ein zentraler, bundesweiter Onlinedienst für die Kfz-Zulassung könnte jährlich rund 300 Millionen Euro an Verwaltungskosten einsparen, so die Prognose der Stadtverwaltungen von Leipzig und Dresden sowie des sächsischen Städte- und Gemeindetags. Diese Initiative fordert eine Zentralisierung der digitalen Kfz-Zulassung auf Bundesebene. Die Umstellungskosten von schätzungsweise 500 bis 800 Millionen Euro könnten sich binnen zwei bis drei Jahren amortisieren, so die Schätzung.