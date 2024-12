Wero: So richten Sie den europäischen Zahlungsdienst ein

Aktualisiert am 20.12.2024 - 00:05 Uhr

Aktualisiert am 20.12.2024 - 00:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Wero ist ein neuer europäischer Zahlungsdienst, der dem amerikanischen Paypal in Zukunft den Rang ablaufen will. (Quelle: Franziska Gabbert/dpa-tmn/dpa-bilder)

Kostenlos, schnell und unkompliziert: So soll die Registrierung für den Zahlungsdienst Wero funktionieren. Bei Problemen leisten teilnehmende Banken Hilfestellung.

Wero: Schon mal gehört, aber bislang nicht genutzt? Der neue europäische Zahlungsdienst will dem amerikanischen Paypal in Zukunft den Rang ablaufen. In Deutschland können bislang vor allem Kundinnen und Kunden der Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Postbank das Angebot nutzen.