Versorgungswerk in Not

Aktualisiert am 31.01.2025 - 20:28 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Insolvenz der Element-Versicherung bedroht die Altersvorsorge von Tausenden Ärzten in Berlin, Brandenburg und Bremen. Nun müssen alle Beteiligten dringend eine Lösung finden.

Im Dezember 2024 geriet die Element Insurance AG in finanzielle Schwierigkeiten, nachdem ein wichtiger Rückversicherer seine Verträge gekündigt hatte. Dadurch fehlte dem Unternehmen das nötige Geld, um laufende Versicherungsverträge abzusichern. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellte daraufhin einen Insolvenzantrag, und am 8. Januar 2025 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren eröffnet.

Besonders betroffen von dieser Insolvenz ist das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin (VZB) – die Pflichtversorgungseinrichtung der Zahnärzte in Berlin, Bremen und Brandenburg. Das Versorgungswerk fungiert als Altersvorsorgeeinrichtung für rund 10.000 Zahnärzte und investierte die Beiträge seiner Mitglieder, um deren Rentenansprüche zu sichern.

Wer ist die Element Insurance AG?

Warum sind die Rentenbezüge Tausender Zahnärzte in Gefahr?

In Zeiten anhaltender Niedrigzinsen sahen sich viele Versorgungswerke gezwungen, nach renditestärkeren Anlagen zu suchen, um die versprochenen Rentenleistungen erfüllen zu können. Traditionelle Festzinsanlagen boten nicht mehr die erforderlichen Erträge, sodass vermehrt in risikoreichere Investments wie Unternehmensbeteiligungen investiert wurde.

Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin entschied sich für eine signifikante Beteiligung an der Element Insurance AG, um höhere Renditen zu erzielen. Ende 2023 erhöhte das VZB laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" seinen Anteil an der Element Insurance AG von etwa 27 Prozent auf über 80 Prozent und wurde somit zum Hauptinvestor.

Bereits in den Jahren zuvor hatte das VZB Abschreibungen in Millionenhöhe vornehmen müssen und die angestrebten Renditen verfehlt. 2022 mussten 45 Millionen Euro abgeschrieben werden, 2023 waren es 65 Millionen Euro. Die versprochene Rendite von drei Prozent wurde nicht erreicht. Stattdessen lag sie bei 2,36 Prozent, heißt es in einem Bericht der "Frankfurter Rundschau". Durch die Insolvenz von Element drohen nun erhebliche finanzielle Verluste für das VZB.