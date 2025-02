Wählen mit Handicap: Diese Hilfen gibt es für Betroffene

Aktualisiert am 06.02.2025 - 09:00 Uhr

Für viele Menschen mit körperlichen Einschränkungen ist es längst nicht selbstverständlich, am Wahlsonntag einfach in ein Wahllokal zu spazieren, um dort den Stimmzettel auszufüllen. Denn mit einer Seh- oder Gehbehinderung kann schon der Weg ins Lokal eine unüberwindbare Hürde darstellen, die Stimmabgabe vor Ort ist oft erst die zweite schwere Prüfung.

Das muss aber nicht so sein. Denn für Betroffene gibt es diverse Hilfsmittel und Möglichkeiten, die ihnen die Stimmabgabe deutlich erleichtern. Um folgende Angebote geht es:

1. Briefwahl

Wer bei der Bundestagswahl im Februar seine Stimme abgeben möchte, muss dafür nicht unbedingt ins Wahllokal. Die Alternative lautet Briefwahl. Die dafür notwendigen Briefwahlunterlagen können Betroffene bei der Gemeinde ihres Hauptwohnortes beantragen, teilt die Bundeswahlleiterin mit. Das geht entweder wie in der Wahlbenachrichtigung beschrieben oder zum Beispiel mit Hilfe einer formlosen Mail. Darin müssen mindestens folgende Angaben zu finden sein: Vor- und Familienname, Geburtsdatum und die Wohnanschrift.

Der Antrag ist spätestens bis Freitag vor der Wahl, 15 Uhr, einzureichen. In besonderen Ausnahmefällen - etwa einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung - geht das auch noch bis zum Wahltag selbst, 15 Uhr.

2. Barrierefreiheit

Auf der Wahlbenachrichtigung finden Wahlberechtigte die Information darüber, in welchem Wahllokal sie wählen gehen können und ob dieses barrierefrei zugänglich ist. Ist es das nicht, haben Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, entsprechend dem Vorgehen für die Briefwahl einen Wahlschein zu beantragen und mit diesem in einem anderen, barrierefrei zugänglichen Wahlraum des Wahlkreises zu wählen, so die Bundeswahlleiterin. Welches der zugehörigen Wahllokale im Wahlkreis barrierefrei erreichbar ist, erfahren Interessierte bei ihrer Gemeinde.