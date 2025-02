Umfrage: Unternehmen befürchten Schaden durch Trump

Was unterzeichnen diese Hände als Nächstes? Die US-Präsidentschaft Donald Trumps schürt Befürchtungen in der deutschen Wirtschaft. (Symbolbild) (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Industrie ist skeptischer

Entscheidungen seit Amtsantritt noch nicht berücksichtigt

An der ZEW-Befragung beteiligten sich im Dezember rund 850 Unternehmen. Entscheidungen Trumps nach seiner Amtseinführung am 20. Januar sind in den Bewertungen also noch nicht berücksichtigt.