Diebstahl an SB-Kassen: So schützen sich die Händler

Aktualisiert am 11.02.2025 - 06:36 Uhr

Lesedauer: 4 Min.

Ein Testeinkäufer steht an einer SB-Kasse und wird von einer Kamera aufgenommen. (Quelle: Christoph Annemüller/Diebold Nixdorf/dpa/dpa-bilder)

Ein höheres Diebstahlrisiko an Selbstbedienungskassen treibt die Händler um. Viele Unternehmen setzen deshalb auf KI-basierte Tools. Wie funktioniert das - und welche Folgen hat es für Kunden?

Ein deutscher Supermarkt im Jahr 2025: Kunden ziehen Artikel über den Scanner der Selbstbedienungskasse. Was viele nicht wissen: Ihr Verhalten wird womöglich genau überprüft. Kommt es beim Scannen zu Fehlern oder Auffälligkeiten, kann das Kassenpersonal einen stillen Alarm erhalten - ohne, dass der Kunde etwas mitbekommt.

Immer mehr Händler in Deutschland setzen neben Aufsichtspersonal und Ausgangsschranken im Kassenbereich auch auf neue Sicherheitstools, die mit Künstlicher Intelligenz arbeiten.

"Viele Unternehmen verwenden KI-gestützte Überwachungs- und Analyse-Tools. Die Zahl der Geschäfte, die entsprechend ausgestattet sind, steigt und wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen", sagt der Experte des Handelsforschungsinstituts EHI, Frank Horst. Die Systeme würden immer besser und könnten dazu beitragen, Diebstahl und Bedienfehler zu reduzieren.

Warum ist Überwachung für die Händler so wichtig?

Laut EHI gibt es in Deutschland mindestens 6.000 Geschäfte mit weit über 20.000 SB-Kassen. Viele Handelsketten möchten an den klassischen Kassen zwar festhalten, den Service aber ausbauen - trotz seiner Schwächen.

Handelsexperten sehen ein steigendes Diebstahlrisiko bei SB-Kassen. Es sei davon auszugehen, dass der Ladendiebstahl um 15 bis 30 Prozent höher liege als an bedienten Kassen, sagt Horst. Die Händler verlieren dadurch unter dem Strich viel Geld. Entsprechend groß ist das Bedürfnis, sich besser zu schützen.

Wie funktioniert die intelligente Technik?

Der KI-Algorithmus der Software untersucht das Verhalten von Kunden in Echtzeit und identifiziert Auffälligkeiten. Dafür wertet er Videoaufnahmen vom Kassenbereich aus und prüft die Daten, während der Käufer an der SB-Kasse seine Artikel über den Scanner zieht. In bestimmten Fällen werden Alarmmeldungen generiert.