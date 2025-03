Warum der neue Mercedes so wichtig für den Autobauer ist

Aktualisiert am 13.03.2025 - 19:12 Uhr

Mercedes präsentiert sein neues Auto für das Einstiegssegment. Warum ist der CLA gerade jetzt so wichtig für den Autobauer? Mercedes-Chef Ola Källenius liefert Antworten.

Die große Hoffnung von Mercedes-Benz ruht auf dem neuen CLA. Die Schwaben brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Vor allem wegen schlecht laufender Geschäfte in China hatte Mercedes im vergangenen Jahr einen satten Gewinneinbruch erlitten und anschließend ein Sparprogramm aufgelegt.

Zuletzt kündigte Mercedes die bisher größte Produkt- und Technologieoffensive der Unternehmensgeschichte an. Bis 2027 sollen Dutzende neue oder überarbeitete Modelle auf den Markt kommen. Das solle sich auch positiv auf den zuletzt rückläufigen Absatz auswirken.

Den Anfang macht nun der neue CLA, den der Stuttgarter Autobauer in Rom vorgestellt hat. Beim CLA handele es sich um das erste Modell einer komplett neuen Fahrzeugfamilie, das ein neues Kapitel für das Einstiegssegment einläute, hieß es vom Unternehmen. Schlägt er ein, könnte das der Startschuss zur Aufholjagd sein. Trifft er den Nerv der Kundinnen und Kunden hingegen nicht, dürfte Mercedes weiter in die Defensive geraten.

Mercedes-Chef: Warum das neue Auto so wichtig ist

Der neue CLA sei deswegen wichtig, weil er Träger von zwei komplett neuen Technologieplattformen ist, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius der Deutschen Presse-Agentur. Die eine sei ein von Grund auf neu entwickelter elektrischer Antriebsstrang, wobei Källenius vor allem dessen Effizienz hervorhob. Hinzu komme das neue unternehmensintern entwickelte Betriebssystem (MB.OS). "Das ganze Fahrzeug ist softwaredefiniert", sagte Källenius. Es sei "over the air erreichbar". Updates können also drahtlos erfolgen. Das Auto altere digital nicht, es werde mit der Zeit besser, sagte Källenius.