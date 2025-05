Texas statt Delaware – ein Strategiewechsel mit Folgen

Musk will sein Gehalt zurück

Gleichzeitig hat Musk deutlich gemacht, dass er mit dem Bundesstaat Delaware gebrochen hat. Sein Rat an andere Unternehmen: Sie sollten sich nicht in Delaware niederlassen. Tatsächlich haben auch andere Konzerne wie Meta oder TripAdvisor bereits über einen Weggang aus Delaware nachgedacht. Beobachter sprechen von einem möglichen "DExit" – also einer Flucht von Unternehmen aus dem einst beliebtesten Gründungsstaat an der Ostküste der USA.