Brauer: Alkoholfreie Biere immer erfolgreicher

Alkoholfreie Biere werden in Deutschland immer erfolgreicher. Im vergangenen Jahr haben die inländischen Brauereien rund 700 Millionen Liter produziert und damit mehr als doppelt so viel wie 20 Jahre zuvor, wie der Deutsche Brauer-Bund berichtet. Anlass ist der "Tag des deutschen Bieres" am 23. April.