Konsum eines Lieblingsgetränks der Deutschen bricht ein

Der weltweite Weinkonsum ist einer Schätzung zufolge im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen und auf den niedrigsten Stand seit 1961 gesunken. Die Weinkäufe seien im Vergleich zu 2023 um 3,3 Prozent auf 214,2 Millionen Hektoliter zurückgegangen, erklärte die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) am Dienstag in ihrem Jahresbericht. Sollte sich die Schätzung bestätigen, wäre es das niedrigste Volumen seit 1961. Damals hatte der Wert bei 213,6 Millionen Hektolitern gelegen.

In Europa, wo 48 Prozent des Weins abgesetzt wird, ist der Konsum den Angaben nach im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent gesunken. In Frankreich ging der Konsum demnach um 3,6 Prozent zurück. Spanien und Portugal gehörten hingegen zu den wenigen europäischen Märkten, in denen der Konsum leicht stieg.

Konsum in Deutschland seit Jahren rückläufig

Auch in Deutschland ist der Konsum des vergorenen Rebensafts seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2023 lag er laut des Deutschen Weininstitut (DWI) nur noch bei 22,5 Liter pro Kopf. Zum Vergleich: In Portugal, wo die kräftigsten Weintrinker leben, waren es 67,5 Liter pro Kopf. Und in der klassischen Weinbaunation Frankreich immerhin noch 47,4 Liter. Im vergangenen Jahr (Erfassungszeitraum Juli 2023 bis Juli 2024) sank der Konsum von Wein in Deutschland erneut. Da waren es noch 22,2 Liter pro Kopf.