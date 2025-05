Ausländer füllen die Lücke der Babyboomer im Arbeitsmarkt

Auch bei den Helfertätigkeiten – also Jobs, die keine formelle Berufsausbildung benötigen – gehe das Plus von gut einer Million Arbeitskräften fast ausschließlich auf ausländische Beschäftigte zurück. Das fanden Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer in Nürnberg veröffentlichten Studie heraus.