Lichtschranken und KI - Bahn prognostiziert Auslastung

In Hamburg und Berlin nutzt die Deutsche Bahn Lichtschranken, um Passagiermengen in S-Bahnen zu ermitteln. Wird das Hamburger Modell zum Verkaufsschlager?

Ist ein Wagen voll, färbt er sich an der Auslastungsanzeige rot - der Fahrgast kann sich früh einen anderen Einstiegsplatz suchen. An den meisten S-Bahnstationen in Hamburg ist das schon möglich. Bei der Bahntochter S-Bahn Hamburg gibt es die Hoffnung, dass sich ihr System "DB Lightgate", das inzwischen Künstliche Intelligenz nutzt, in Deutschland durchsetzen wird. Daran gibt es aber auch Zweifel.