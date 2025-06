Autoclub: "Extremer Mangel" an Lkw-Parkplätzen

Aktualisiert am 18.06.2025 - 06:00 Uhr

Aktualisiert am 18.06.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wer als Lkw-Fahrer oder -Fahrerin einen Parkplatz sucht, ist oft gezwungen, an ungeeigneten Stellen zu halten. (Symbolbild) (Quelle: Arnulf Stoffel/dpa/dpa-bilder)

Lastwagen, die auf Standstreifen oder Einfahrten zu Rasthöfen parken sind in Deutschland keine Seltenheit. Der ACE hat jetzt Zahlen dazu veröffentlicht.

An Lastwagen-Parkplätzen auf deutschen Autobahnen herrscht laut dem Auto Club Europa (ACE) ein "extremer Mangel". Das geht aus einer bundesweiten Untersuchung des Vereins hervor. Demnach lag die Auslastung der Parkflächen im Zeitraum von April bis Juni durchschnittlich bei 151 Prozent - sie waren also deutlich überbelegt.

Für die Erhebung haben Ehrenamtliche des ACE 132 Autobahn-Rastplätze zwischen dem 15. April und dem 3. Juni je einmal untersucht. Die Stellplätze wurden an Werktagen ab 20.30 Uhr unter die Lupe genommen. Dabei zählten sie 5.088 Parkplätze - aber 7.664 parkende Laster. Bei 76 Prozent der untersuchten Parkanlagen standen Lastwagen in Ein- und Ausfahrten oder auf dem Standstreifen. Teilweise wurden auch Autoparkplätze zugestellt. An 16 Prozent der untersuchten Rastplätze fanden die Prüfer noch freie Parkflächen.