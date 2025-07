Bundesweiter Taxi-Protest angelaufen

Aktualisiert am 02.07.2025 - 12:16 Uhr

Die Branche sieht in Mietwagenplattformen wie Uber und Bolt einen unfairen Wettbewerb, weil deren Preise nicht behördlich reguliert werden. (Quelle: Federico Gambarini/dpa/dpa-bilder)

Mit Taxi-Korsos in mehreren Städten protestiert die Branche für Mindestpreise und strengere Regeln für Uber und Co. Die aber warnen vor den Folgen.

Mit Taxi-Demos in mehreren Städten will die Branche bundesweit auf ihre prekäre Lage aufmerksam machen. Das Taxigewerbe fordert strengere Regeln für die Konkurrenz auf Mietwagenplattformen wie Uber und Bolt.

Am Vormittag gab es unter anderem in Dortmund und Düsseldorf erste Taxi-Korsos, wie der Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen, Michael Oppermann, sagte. Die größte Demonstration wird gegen Mittag in Berlin erwartet. Hier rechnet der Verband mit rund 1.000 Fahrzeugen im Tiergarten rund ums Brandenburger Tor.