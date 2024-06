Aktualisiert am 13.06.2024 - 12:48 Uhr

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein Rabattsystem teilweise beanstandet, mit dem ein Versicherer einen gesunden Lebensstil seiner Kunden belohnt. In dem am Mittwoch verkündeten Urteil ging es nicht um die generelle Unzulässigkeit eines Belohnungssystems.