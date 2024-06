Auch bei etablierten Produkten wie Persil seien Innovationen zu erwarten. Das Verhältnis zum Handel habe sich laut Knobel verbessert. "Wir sind wieder bei allen Handelskonzernen in Deutschland vertreten, was natürlich nicht bedeutet, dass jedes Produkt in jedem Geschäft immer angeboten wird. Das Verhältnis zum Handel hat sich im Vergleich zu den Vorjahren wieder etwas entspannt. Das war aber auch eine besondere Situation." So habe man allein 2022 Mehrkosten in Höhe von zwei Milliarden Euro für Rohstoffe und Energie gehabt, was den Konzern zu Preiserhöhungen gezwungen habe. "Aber natürlich wird auch jetzt hart über die Abnahmepreise verhandelt. Das war schon immer so und das wird auch in Zukunft so sein", sagte er.