Lebensmittelzulieferer insolvent: Flexiprime steck in Schieflage

Regelmäßig müssen auch Zulieferer jedweder Branche den Weg zum Amtsgericht auf sich nehmen. Während in den vergangenen Tagen mit Automotive-Spezialist DTS Maschinenbau ein Autozulieferer Insolvenz anmeldete, traf es in dieser Woche mit Flexiprime aus Rinteln einen Lebensmittelzulieferer aus Niedersachsen.

Verlust eines Großkunden löst Insolvenz des Lebensmittelzulieferers aus

Flexiprime produziert Verpackungen aus Kunststoff und Papier für die Lebensmittelindustrie. In den letzten Monaten geriet das nun insolvente Unternehmen mehr und mehr in finanzielle Schwierigkeiten.

Insolventer Verpackungshersteller beschäftigt über 80 Mitarbeiter

Nach den Angaben des Rechtsanwalts beschäftigt Flexiprime über 80 Mitarbeiter am Standort Rinteln. Allerdings befänden sich die Angestellten des insolventen Verpackungsherstellers bereits seit einiger Zeit in Kurzarbeit.

Bis Anfang Juli seien die Gehälter durch das Insolvenzgeld über die Agentur für Arbeit gesichert, so Insolvenzverwalter Schmidt. Bis auf Weiteres soll der Betrieb in Rinteln wie gehabt weiterlaufen. Schmidt besuchte am Mittwoch Flexiprime, um sich mit der Geschäftsführung auszutauschen. Am Dienstag nach Ostern möchte der vorläufige Insolvenzverwalter eine Betriebsversammlung einberufen, um auch alle Mitarbeiter umfassend zu informieren.