Was bietet die Amazon-Visa-Kreditkarte?

Die Karte enthält eine Cashback-Funktion. Für ihre Einkäufe mit der Kreditkarte erhalten Kunden Punkte gutgeschrieben, mit denen sie bei Amazon bezahlen können. Pro Kreditkartenumsatz in Höhe von 2 Euro erhalten die Karteninhaber einen Punkt im Gegenwert von 1 Cent. Das entspricht 0,5 Prozent Cashback auf alle Kartenumsätze. Werden Amazon-Einkäufe mit der Kreditkarte bezahlt, bringt das doppelt so viele Punkte – also 1 Prozent Cashback. An speziellen Amazon-Aktionstagen können es für Prime-Kunden bis zu 2 Prozent sein.