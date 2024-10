Aktualisiert am 21.10.2024 - 07:43 Uhr

Geld einfach zwischenparken

Laut Smartbroker+ handelt es sich bei dem neuen Konto um ein leicht verständliches Zinskonto, das einerseits Sicherheit für das eigene Geld bietet und andererseits flexibel in der Anwendung ist. Das Zinskonto sei nicht befristet und es handele sich nicht um einen Aktionszins, so Smartbroker-Vorstand Thomas Soltau. Zudem sei es nicht mit einer Investition in Sondervermögen wie Geldmarktfonds oder ETFs verbunden.