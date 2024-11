In den AGB des Unternehmens mit Sitz in Krefeld sei geregelt, dass die Zahlung an Kunden binnen vierzehn Werktagen ab Versendung der elektronischen Annahmeerklärung erfolge. "Was sich verlockend anhört, scheint aber nicht der Realität zu entsprechen. So beschweren sich Verbraucher in den Verbraucherzentralen seit mehreren Monaten darüber, dass sie teils monatelang auf die Auszahlung des vereinbarten Ankaufpreises warten müssen", schreiben die Experten des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). "Bis dahin werden sie mit fadenscheinigen Ausreden für die Verzögerungen hingehalten."