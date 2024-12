Aktualisiert am 11.12.2024 - 12:47 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Mit Weihnachtsgebäck geschmückter Tisch: Je nach Auswahl können einige Produkte in diesem Jahr teurer oder sogar günstiger sein als im vergangenen Jahr. (Quelle: IngridsI)

Teure Butter und günstiger Zucker

Plätzchenbacken wird in diesem Jahr teurer. Die Preise für Butter sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 39 Prozent gestiegen. Auch süße Mandeln, Kokosraspel und andere Zutaten sind teurer geworden (+3,8 Prozent), ebenso wie Vollmilch (+3,5 Prozent) und Eier (+1,3 Prozent).

Preisanstieg bei Rindfleisch

Rund ums Festessen wird es teilweise ebenfalls teurer. Rinderroulade und -lende kosteten in den vergangenen Wochen 5,2 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Der Preis für Schweinebraten lag 1,7 Prozent höher. Für andere Lebensmittel müssen Kunden hingegen nicht mehr so tief in die Tasche greifen.