Erstaunliche Unterschiede – was der Vorname verrät

Carsten, Holger oder Thomas – wer so heißt, verdient im Schnitt über 1.000 Euro mehr im Monat als Männer namens Justin oder Leon. Was zunächst nach einem kuriosen Zufall klingt, hat einen handfesten Hintergrund: das Alter.

Alte Namen, volles Konto

Auf den ersten Blick wirkt die Liste fast wie ein Generationenporträt: Ganz oben im Gehaltsranking stehen Männer mit Namen wie Carsten (3.059 Euro), Holger (3.056 Euro), Jörg (3.053 Euro) oder Torsten (3.031 Euro). Auch bei den Frauen führen klassischere Namen wie Ines (2.343 Euro), Anke (2.342 Euro) oder Ulrike (2.332 Euro) die Verdienstliste an.

Am unteren Ende des Spektrums sieht es anders aus: Männer mit den Namen Justin (1.923 Euro), Leon (1.952 Euro) oder Luca (2.026 Euro) verdienen deutlich weniger – ebenso wie Frauen mit Namen wie Michelle (1.828 Euro), Selina (1.828 Euro) oder Alina (1.882 Euro).

Top 5 der am schlechtesten verdienenden Vornamen (Männer)

Top 5 der am schlechtesten verdienenden Vornamen (Frauen)

"Die Altersstruktur ist der Schlüssel"

Doch warum gibt es solche Unterschiede? Oliver Maier, Finanzexperte und Geschäftsführer von Verivox, erklärt: "Bei den Durchschnittsgehältern der einzelnen Vornamen bildet sich die Altersstruktur ab: Am unteren Ende der Einkommensskala stehen Namen mit einem sehr niedrigen Durchschnittsalter von unter 30 Jahren. Umgekehrt liegt das Durchschnittsalter bei den Namen, die im Gehalts-Ranking weit oben stehen, meist zwischen 40 und 55 Jahren. In diesem Alter haben Beschäftigte oft schon mehrere Karriereschritte hinter sich, während junge Erwachsene in den Zwanzigern gerade erst ins Berufsleben starten oder sogar noch zur Uni gehen und somit noch weniger verdienen."