Ihr Name könnte darüber entscheiden, ob eine Bank Ihnen einen Kredit gibt oder nicht. Klingt absurd? Ist aber statistisch belegt.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen soliden Job, eine saubere Schufa und ein geregeltes Einkommen. Dennoch lehnen Banken Ihre Kreditanfrage ab. Der Grund? Ihr Name. Eine aktuelle, vom Vergleichsportal Verivox durchgeführte Auswertung von rund 200.000 Ratenkreditanfragen zeigt, dass Kreditanfragen von Personen mit bestimmten Vornamen deutlich häufiger abgelehnt werden als andere. Doch woran liegt das?

Vornamen mit Nebenwirkungen

Besonders betroffen: Männer mit dem Namen Justin, Leon oder Nico. In zwei von drei Fällen findet sich keine Bank, die ihnen das gewünschte Darlehen gewährt. Auch die Namen Michelle , Denise und Laura stehen nicht viel besser da – weniger als 40 Prozent aller Kreditanfragen von Personen mit diesen Vornamen erhalten ein Finanzierungsangebot.

Im Gegensatz dazu haben Männer namens Frank, Stephan oder Jens kaum Probleme, einen Kredit zu erhalten. Zwei Drittel aller Kreditanfragen mit diesen Namen führen zu einem positiven Ergebnis. Auch Frauen mit dem Namen Kathrin, Sabine oder Katja schneiden überdurchschnittlich gut ab. Doch warum ist das so?

Es liegt nicht am Namen – sondern am Alter

"Selbstverständlich spielt der Name bei der Kreditprüfung durch die Bank keine Rolle", sagt Oliver Maier, Finanzexperte und Verivox-Chef. "Die Unterschiede resultieren aus der Altersstruktur. Die Beliebtheit einzelner Vornamen unterliegt gewissen Moden, und diese ändern sich im Laufe der Zeit."

Tatsächlich sind Justin, Leon und Denise Namen, die in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten besonders häufig vergeben wurden. Das bedeutet, dass Menschen mit diesen Namen heute oft jünger als 30 Jahre sind. Das Durchschnittsalter von Franks und Kathrins liegt hingegen deutlich höher – oft bei über 40 Jahren.

Jüngere Erwachsene befinden sich oft noch in der Ausbildung, haben befristete Verträge oder verdienen weniger als ältere Arbeitnehmer. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bank einem Kredit zustimmt – und das trifft eben zufällig häufiger Menschen mit bestimmten Vornamen.

So verbessern Sie Ihre Kreditchancen

Schufa-Score bleibt davon unberührt

Doch nicht jede Bank bewertet Kreditanfragen gleich. Was bei der einen Bank abgelehnt wird, kann bei einer anderen durchgehen. "Verbraucher mit einem Kreditwunsch sollten ihre Finanzierungsanfrage nicht nur an eine, sondern an möglichst viele Banken auf einmal richten", empfiehlt Maier.