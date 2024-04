Mit dem Tod ihres Vaters erbte Susanne Klatten in den Achtzigerjahren ein Vermögen, unter anderem Anteile an der BMW AG. Heute ist sie erfolgreiche Unternehmerin, besitzt etwa den Chemiekonzern Altana AG und investiert darüber hinaus in verschiedene Firmen. Sie gilt als reichste Frau Deutschlands und belegt in der aktuellen "Forbes"-Liste Platz 71 der reichsten Menschen der Welt.

"Ich bin Unternehmerin. Da stehen werthaltige Investitionen in Unternehmen im Mittelpunkt. Dabei setze ich auf Innovation", so Klatten und erklärt weiter: "Als Unternehmerin denkt man in allen Zeiten: in der Vergangenheit, in der Gegenwart, aber vor allem in der Zukunft." Zur Zukunft würden auch "innovative Werkstoffe, Nachhaltigkeit, Windkraft" gehören, das seien Themen, die ihr am Herzen liegen würden. Klatten sehe es als ihre Pflicht als Unternehmerin, den Blick in die Zukunft zu richten.