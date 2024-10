Was haben Jeff Bezos , Mark Zuckerberg und Elon Musk gemeinsam? Sie gehören mit einem geschätzten Vermögen von jeweils über 200 Milliarden Dollar zu den weltweit wohlhabendsten Menschen – und führen den Bloomberg Billionaires Index an.

Betrachtet man die Zahl der Milliardäre, so hat sich diese seit der Jahrtausendwende mehr als verfünffacht. Im Jahr 2022 zählte die Statistik weltweit über 3.000 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von rund elf Billionen US-Dollar . Knapp zehn Prozent von ihnen sind unter 50 Jahre alt. Wie haben sie das geschafft? Und gilt: Einmal reich, immer reich? Haben Reiche einen Masterplan, um reich zu bleiben? Das wollte ein Leser über den t-online Instagram-Account wissen.

Erfolgsgeheimnisse der Reichen

Unternehmerische Fähigkeiten: Ein Großteil der Reichen hat sein Vermögen durch gute Geschäftsideen aufgebaut. Sie haben die Fähigkeit und das Talent, Chancen zu erkennen und zum richtigen Zeitpunkt in ein Geschäftsmodell einzusteigen, das hohe Gewinne abwirft. Dabei kommt ihnen zugute, dass sie bereit sind, existenzielle Risiken einzugehen. Dabei lassen sie sich auch von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen.

Kontinuierliches Lernen und Anpassung: In einer sich schnell verändernden Welt ist Anpassungsfähigkeit entscheidend. Menschen, die (finanziell) erfolgreich sind, haben oft eine offene Einstellung gegenüber Veränderungen und sind experimentierfreudig. Reiche Menschen investieren in ihre Bildung und entwickeln sich auch persönlich ständig weiter.

Erziehung und Herkunft: Auch die Herkunft spielt eine Rolle. Der perfekte elterliche Hintergrund ist zweitrangig. Aber sie besitzen so viel Energie und Tatendrang, dass sie in ihrem Leben unbedingt etwas erreichen wollen.

Wer gilt als superreich?

Und laut Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin spricht man ab einer Million Euro von vermögend: Dann könne man von den Erträgen leben. Wer in Deutschland zum reichsten Prozent gehören will, braucht ein Nettovermögen von rund 1,7 Millionen Euro. Und schon mit einem Vermögen von 275.000 Euro gehört man zu den reichsten zehn Prozent der Bevölkerung.