Die Preise in der Türkei steigen ungebremst

Inmitten der türkischen Inflationskrise hat die Verteuerung der Verbraucherpreise im Land nochmal zugenommen. Die Zentralbank hält trotzdem an einem ambitionierten Ziel fest.

Die Inflationskrise in der Türkei wird immer schlimmer. Kürzlich veröffentlichte die türkische Zentralbank ihre Zahlen für Januar. Demnach stiegen die türkischen Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 6,7 Prozent – das sind fast vier Prozentpunkte mehr als die vorherige Teuerungsrate von November auf Dezember.

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise sogar um fast 65 Prozent. Eine unglaubliche Zahl, vor allem im Vergleich zu Deutschland: Hier verteuerten sich die Preise nach Schätzung des Statistischen Bundesamts seit Januar 2023 um 2,9 Prozent. Doch während sich in Deutschland die Inflation verlangsamt hat, nimmt sie in der Türkei weiter an Fahrt auf.