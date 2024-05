Die Inflationsrate in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent. Das ist der erste Anstieg in diesem Jahr. In den Vormonaten lag die Teuerungsrate stabil bei 2,2 Prozent.

Wie wirkt sich das auf die Preise an Kasse aus? t-online hat für Sie in die Supermarktregale geschaut. Dafür notiert unsere Redaktion in regelmäßigen Abständen die Preise für ausgewählte Produkte im Rewe-Onlineshop und in Filialen der Supermarktkette.