Der US-Bananenkonzern Chiquita ist wegen seiner Verbindungen zu einer paramilitärischen Gruppe in Kolumbien erneut zu Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Florida entschied am Montag, dass das Unternehmen 38,3 Millionen Dollar (etwa 35,6 Millionen Euro) Schadenersatz an die Familien von acht kolumbianischen Männern zahlen muss, die von den Vereinigten Selbstverteidigungskräften Kolumbiens (AUC) getötet wurden.