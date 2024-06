Die Firma, die 2021 gegründet wurde, ist in mehr als 70 Städten aktiv und bietet Schnelllieferungen von Medikamenten an. Kunden können über die App bestellen, und Kurierfahrer liefern die Bestellungen innerhalb von 30 Minuten aus. Am Samstag war die App aber nicht erreichbar.

Verlust von 33 Millionen Euro

Mayd ist nicht der erste Lieferdienst, der in Schwierigkeiten geraten ist. 2022 meldeten die Mitbewerber First A und Kurando Insolvenz an. First A wurde von Shop Apotheke übernommen, agiert aber weiterhin unter der Marke Gopuls. Auch andere Lieferdienste wie Gorillas und Getir ziehen sich aufgrund des schwierigen Marktumfelds aus Deutschland zurück.