Rechtsanwalt Ingo Lenßen (M) mit Benedikt Quarch (l) und Phillip Eischet von RightNow (Archivbild): Das Unternehmen steckt in Schwierigkeiten. (Quelle: Eventpress Radke via www.imago-images.de)

RightNow war eines der bekanntesten LegalTech-Start-ups in Deutschland. Das Unternehmen kaufte Kunden Rechtsansprüche ab, zahlte ihnen einen Teil der erwarteten Erstattung sofort aus und setzte die Forderungen anschließend selbst durch. Auch Milliardär Carsten Maschmeyer unterstützte die Düsseldorfer: Nach t-online-Informationen investierte Maschmeyer vor rund sechs Jahren 350.000 Euro in RightNow. Maschmeyer ist nicht der einzige Promi mit Verbindungen zu RightNow: Seit 2019 sitzt TV-Anwalt Ingo Lenzen im Beirat des Unternehmens.

Investoren sprangen ab

Auch die Finanzierung von RightNow stellte sich als Problem heraus. Laut "Rheinischer Post" war das Start-up stark von Kapitalgebern abhängig, darunter Fonds mit Sitz in Liechtenstein und auf den Kaimaninseln. Diese Geldquellen seien jedoch bereits seit zwei Jahren versiegt. Verhandlungen über eine Umschuldung scheiterten. Ohne frische Mittel konnte RightNow weder neue Forderungen ankaufen noch laufende Kosten wie Gehälter und Mieten zahlen.

Geschäftsführung ist optimistisch

Das Unternehmen warb mit einer schnellen Auszahlung an Kunden, doch das Geschäftsmodell hatte Risiken. In einem Gespräch mit der "Rheinischen Post" bestätigte Mitgründer Philipp Eischet, dass RightNow seit seiner Gründung 2016 nie Gewinne erwirtschaftete. Der letzte veröffentlichte Geschäftsbericht aus dem Jahr 2021 wies einen Fehlbetrag von rund drei Millionen Euro aus. Bereits in den vergangenen Monaten hatte das Unternehmen Personal abgebaut und Standorte geschlossen.