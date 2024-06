"Bricht vielen Betrieben das Genick"

Im ersten Halbjahr 2024 haben Unternehmensinsolvenzen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Besonders große Firmen sind betroffen – und eine Branche.

Der Reiseveranstalter FTI, Galeria Karstadt Kaufhof , Weltbild: Die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland hat im ersten Halbjahr 2024 einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, die t-online vorab vorliegt. Besonders betroffen sind demnach große Unternehmen.

Creditreform hat in den ersten sechs Monaten des Jahres ganze 11.000 Unternehmensinsolvenzen registriert, was einem Anstieg von fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. "Die Insolvenzen in Deutschland haben den höchsten Stand seit fast zehn Jahren erreicht", sagte Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung.